В селе Селечня в Суземском районе восстановят православный храм

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В селе Селечня в Суземском районе восстановят Церковь Покрова Пресвятой Богородицы XIX века. На работы необходимо больше 70 миллионов рублей. Уже готов проект, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На восстановление храма нужно больше 70 млн рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Инициатива восстановить храм исходит от местных жителей. Зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко обратился с этой просьбой к брянскому губернатору.

Службы проходят во временном молитвенном доме. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

- Принято решение начать работы по возрождению уникальной святыни с привлечением средств благотворителей, как когда-то и была построена церковь, - говорят в правительстве.

Покровская церковь в Селечне известна с 1628 года. Тогда храм был деревянный. В 1836 году начали строить каменное здание. Строительство продолжалось до 1847 года, по другим данным - до 1854 года. Церковь возводили на деньги прихожан и частных благотворителей.

Сначала выстроили кирпичную церковь с Ильинским пределом. В 1871 году пристроили Никольский предел, в 1872 году - Казанский. В 1882 году вокруг храма появилась каменная ограда. В начале XX века церковь стали отапливать пневматическим устройством печей.

С 1934 года церковные службы в храме прекратились. В 1938 году храм закрыли официально.

Богослужения в Покровской церкви возобновили 31 марта 2011 года. Службы проводят во временном молитвенном доме. В здании церкви сильно повреждена крыша. Храм будут восстанавливать как строили когда-то - с привлечением средств благотворителей.