Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 157 жителей региона, выздоровели 173 человека. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 1863 ПЦР-теста.

В целом у 61221 человек подтвердили коронавирус, вылечились 56890 жителей области, умерли 1168 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 728285.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 33 новых случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 24 заболевшими. На третьем – Брянский район. Здесь выявили 19 заболевших. В Клинцах зафиксировали 11 новых случаев инфекции. Всего коронавирус за сутки выявили в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 сентября 2021 года:

— Брянск – 23202 (+33)

— Брянский район – 6383 (+19)

— Дятьковский район – 2846 (+24)

— Карачевский район – 2123 (+2)

— Клинцы – 1933 (+11)

— Стародубский район – 1675 (+8)

— Новозыбков – 1659

— Трубчевский район –1604 (+3)

— Навлинский район – 1569

— Выгоничский район – 1375 (+1)

— Жуковский район – 1395 (+6)

— Унечский район – 1277 (+7)

— Брасовский район – 1256

— Почепский район – 1084 (+1)

— Комаричский район – 1083 (+7)

— Мглинский район – 997 (+1)

— Климовский район – 955

— Погарский район – 919 (+5)

— Фокино – 901 (+6)

— Клетнянский район – 935 (+7)

— Дубровский район – 827 (+1)

— Сельцо – 795 (+4)

— Суземский район – 705

— Клинцовский район – 661

— Суражский район – 583

— Злынковский район – 552 (+1)

— Гордеевский район – 543 (+1)

— Севский район – 4380 (+1)

— Красногорский район – 450 (+3)

— Жирятинский район – 238 (+5)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 99.

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