Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 157 жителей региона, выздоровели 173 человека. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 1863 ПЦР-теста.
В целом у 61221 человек подтвердили коронавирус, вылечились 56890 жителей области, умерли 1168 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 728285.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 33 новых случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 24 заболевшими. На третьем – Брянский район. Здесь выявили 19 заболевших. В Клинцах зафиксировали 11 новых случаев инфекции. Всего коронавирус за сутки выявили в 23 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 сентября 2021 года:
— Брянск – 23202 (+33)
— Брянский район – 6383 (+19)
— Дятьковский район – 2846 (+24)
— Карачевский район – 2123 (+2)
— Клинцы – 1933 (+11)
— Стародубский район – 1675 (+8)
— Новозыбков – 1659
— Трубчевский район –1604 (+3)
— Навлинский район – 1569
— Выгоничский район – 1375 (+1)
— Жуковский район – 1395 (+6)
— Унечский район – 1277 (+7)
— Брасовский район – 1256
— Почепский район – 1084 (+1)
— Комаричский район – 1083 (+7)
— Мглинский район – 997 (+1)
— Климовский район – 955
— Погарский район – 919 (+5)
— Фокино – 901 (+6)
— Клетнянский район – 935 (+7)
— Дубровский район – 827 (+1)
— Сельцо – 795 (+4)
— Суземский район – 705
— Клинцовский район – 661
— Суражский район – 583
— Злынковский район – 552 (+1)
— Гордеевский район – 543 (+1)
— Севский район – 4380 (+1)
— Красногорский район – 450 (+3)
— Жирятинский район – 238 (+5)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 99.
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