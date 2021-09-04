В Брянске открыли гериатрическое отделение

Людей буквально возвращают к полноценной жизни. Фото: департамент здравохранения Брянской области.

В Брянске на базе кардиологического диспансера открыли гериатрическое отделение. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения Брянской области.

Здесь будут оказывать плановую медицинскую помощь пациентам пожилого и старческого возраста. Принимать их уже начали с 1 сентября.

В отделении 30 коек. Палаты светлые и уютные, а главное – оснащены необходимым медицинским оборудованием.

- В отделении оказывают помощь пациентам пожилого возраста при старческой астении,-говорят в ведомстве. - Людей буквально возвращают к полноценной жизни.

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