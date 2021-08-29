Фото: ФК "Рязань".

Брянское "Динамо" одержало победу над ФК "Рязань". Игра закончилась с разгромным счетом 0:4, сообщают в брянском футбольном клубе.

Сине-белые в воскресенье, 29 августа, играли на выезде. Матч в Рязани на стадионе "Спартак" прошел с участием зрителей, в отличие от игр в Брянске. Поддержать команду поехали и брянские болельщики.

Два года динамовцы забили в первые минуты первого тайма. На третьей минуте отличился Андрей Зенин, на пятой - Никита Кашаев. На 70-й минуте гол в ворота соперника забил Дмитрий Молчанов, в дополнительное время - Юрий Пугачев.

После матча "Динамо-Бярнск" занимает вторую строчку турнирной таблицы первенства второго дивизиона ФНЛ. Следующий матч сине-белые проведут на своем поле 4 сентября. В рамках восьмого тура первенства в Брянск приедет команда "Арсенал-2" из Тулы.