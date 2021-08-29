Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске из Десны подняли 100 тысяч кубометров донных отложений. Они поступают на подготовленные площадки по трубопроводу с помощью земснаряда. В планах на 2021-2022 годы извлечь из реки 573 565 кубометров отложений. Для этого необходимо обстроить транспортирующие пульпопроводы, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Подобные работы на главной водной артерии региона никогда не проводились, - говорят в правительстве.

С 2020 года Десну чистят в пределах Брянска. Работы идут на участке от Бордовичского водозабора до Литейного моста. Это 5,7 километра реки.

В 2022-2024 годах продолжат чистить реку. Останется удалить донные отложения на протяжении 24 километров. Из федерального бюджета на эти работы выделят порядка 500 миллионов рублей. На первом этапе регион получил 88 миллионов рублей на расчистку Десны.