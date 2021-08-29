Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 169 жителей региона, выздоровели 153 человека. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 60241 человек подтвердили коронавирус, вылечились 55794 жителей области, умерли 1100 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 719719. За сутки выполнили 1869 ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 67 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 31 заболевшим. По восемь заболевшим зафиксировали в Клинцах и Унечском районе. Всего коронавирус за сутки выявили в 19 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 августа 2021 года:
— Брянск – 22815 (+67)
— Брянский район – 6315 (+31)
— Дятьковский район – 2776
— Карачевский район – 2098 (+4)
— Клинцы – 1883 (+8)
— Стародубский район – 1653 (+6)
— Новозыбков – 1639
— Трубчевский район – 1572 (+4)
— Навлинский район – 1549 (+4)
— Выгоничский район – 1368
— Жуковский район – 1375
— Унечский район – 1257 (+8)
— Брасовский район – 1242
— Комаричский район – 1060
— Почепский район –1065 (+6)
— Мглинский район – 986 (+7)
— Климовский район – 933 (+2)
— Погарский район – 899 (+2)
— Фокино – 886
— Клетнянский район – 921 (+5)
— Дубровский район – 816
— Сельцо – 783 (+1)
— Суземский район – 702 (+1)
— Клинцовский район – 646 (+2)
— Суражский район – 578 (+2)
— Злынковский район – 543
— Гордеевский район – 528 (+6)
— Севский район – 436
— Красногорский район – 436 (+3)
— Жирятинский район – 226
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 96.