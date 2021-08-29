Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 169 жителей региона, выздоровели 153 человека. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 60241 человек подтвердили коронавирус, вылечились 55794 жителей области, умерли 1100 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 719719. За сутки выполнили 1869 ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 67 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 31 заболевшим. По восемь заболевшим зафиксировали в Клинцах и Унечском районе. Всего коронавирус за сутки выявили в 19 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 августа 2021 года:

— Брянск – 22815 (+67)

— Брянский район – 6315 (+31)

— Дятьковский район – 2776

— Карачевский район – 2098 (+4)

— Клинцы – 1883 (+8)

— Стародубский район – 1653 (+6)

— Новозыбков – 1639

— Трубчевский район – 1572 (+4)

— Навлинский район – 1549 (+4)

— Выгоничский район – 1368

— Жуковский район – 1375

— Унечский район – 1257 (+8)

— Брасовский район – 1242

— Комаричский район – 1060

— Почепский район –1065 (+6)

— Мглинский район – 986 (+7)

— Климовский район – 933 (+2)

— Погарский район – 899 (+2)

— Фокино – 886

— Клетнянский район – 921 (+5)

— Дубровский район – 816

— Сельцо – 783 (+1)

— Суземский район – 702 (+1)

— Клинцовский район – 646 (+2)

— Суражский район – 578 (+2)

— Злынковский район – 543

— Гордеевский район – 528 (+6)

— Севский район – 436

— Красногорский район – 436 (+3)

— Жирятинский район – 226

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 96.