В Брянской области ярмарки выходного дня провели на 146 площадках

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области ярмарки выходного дня в субботу, 28 августа, провели на 146 площадках. Здесь открыто 3390 рабочих мест. По сравнению с 2019 годом, количество мест для торговли увеличилось в полтора раза, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Цены на продукцию «борщевого набора» сложились ниже, чем в соседних регионах, - говорят в правительстве.

В Брянске ярмарки проходят на четырех площадках во всех районах города. В этом году для дачников организовали и ежедневные овощные базары на 23 площадках. Это 133 места для торговли, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кстати, за несанкционированную торговлю за первое полугодие 2021 года оштрафовали 190 нарушителей. Запрещено торговать с поддонов, коробок или с земли.