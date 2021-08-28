Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 167 жителей региона, выздоровели 236 человек. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 60072 человек подтвердили коронавирус, вылечились 55641 житель области, умерли 1088 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 717162. За сутки выполнили 1880 ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 67 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 19 заболевшими. На третьем месте Дятьковский и Дубровский районы. Здесь зафиксировали по 16 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 16 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 августа 2021 года:

— Брянск – 22748 (+67)

— Брянский район – 6284 (+19)

— Дятьковский район – 2776 (+16)

— Карачевский район – 2094

— Клинцы – 1875

— Стародубский район – 1647 (+8)

— Новозыбков – 1639

— Трубчевский район – 1568 (+2)

— Навлинский район – 1545

— Выгоничский район – 1368 (+7)

— Жуковский район – 1375 (+4)

— Унечский район – 1249

— Брасовский район – 1242 (+3)

— Комаричский район – 1060 (+6)

— Почепский район –1059 (+2)

— Мглинский район – 979

— Климовский район – 931

— Погарский район – 897

— Фокино – 886 (+3)

— Клетнянский район – 916

— Дубровский район – 816 (+16)

— Сельцо –782 (+3)

— Суземский район – 701 (+1)

— Клинцовский район – 644

— Суражский район – 576

— Злынковский район – 543

— Гордеевский район – 522

— Севский район – 436 (+5)

— Красногорский район – 433

— Жирятинский район – 226 (+5)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 96.