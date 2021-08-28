Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 167 жителей региона, выздоровели 236 человек. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 60072 человек подтвердили коронавирус, вылечились 55641 житель области, умерли 1088 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 717162. За сутки выполнили 1880 ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 67 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 19 заболевшими. На третьем месте Дятьковский и Дубровский районы. Здесь зафиксировали по 16 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 16 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 августа 2021 года:
— Брянск – 22748 (+67)
— Брянский район – 6284 (+19)
— Дятьковский район – 2776 (+16)
— Карачевский район – 2094
— Клинцы – 1875
— Стародубский район – 1647 (+8)
— Новозыбков – 1639
— Трубчевский район – 1568 (+2)
— Навлинский район – 1545
— Выгоничский район – 1368 (+7)
— Жуковский район – 1375 (+4)
— Унечский район – 1249
— Брасовский район – 1242 (+3)
— Комаричский район – 1060 (+6)
— Почепский район –1059 (+2)
— Мглинский район – 979
— Климовский район – 931
— Погарский район – 897
— Фокино – 886 (+3)
— Клетнянский район – 916
— Дубровский район – 816 (+16)
— Сельцо –782 (+3)
— Суземский район – 701 (+1)
— Клинцовский район – 644
— Суражский район – 576
— Злынковский район – 543
— Гордеевский район – 522
— Севский район – 436 (+5)
— Красногорский район – 433
— Жирятинский район – 226 (+5)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 96.