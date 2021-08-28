В Суражском районе открыли мусоросортировочную станцию

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Суражском районе в пятницу, 27 августа, открыли мусоросортировочную станцию. Комплекс расположен на четырех гектарах. На нем смогут обрабатывать 15 тысяч тонн отходов в год, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На станции смогут 100% мусора из Суражского района. А с 2022 года - из Унечского.

В Брянской области построили такие же станции в Трубчевске и Жуковке. Но в эксплуатацию ввели только мусоросортировочную станцию в Сураже.

В планах к 2025 году сортировать весь мусор в Брянской области.