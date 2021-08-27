В Брянске в День города отменили парад поколений и массовые гуляния

Роспотребнадзор не согласовал массовые мероприятия. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Брянске в День города 17 сентября не будет парада поколений и народных гуляний, как и в прошлом году. Праздник завершит салют, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Роспотребнадзор не согласовал массовые мероприятия, - говорят в мэрии. – Но все же локальные праздничные мероприятия пройдут во всех районах города, как 17 сентября, так и накануне праздничной даты.

Уже со следующей недели улицы города начнут постепенно украшать праздничной символикой. Дорожная служба ведет ревизию иллюминации.

В преддверии праздника в школах пройдут тематические классные часы, встречи, дети будут готовить открытки для ветеранов. Накануне и непосредственно в День города во всех районах пройдут возложения цветов.

Подробную программу праздника опубликуют на сайте мэрии ближе к 17 сентября.

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