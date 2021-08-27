Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 170 жителей региона, выздоровели 215 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 59905 человек подтвердили коронавирус, вылечились 55405 жителей области, умерли 1080 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 715970. За сутки выполнили 23057 ПЦР-теста.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 65 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Клинцы с 16 заболевшими. На третьем месте Дятьковский район. Здесь зафиксировали 14 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 23 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 августа 2021 года:

— Брянск – 22681 (+65)

— Брянский район – 6265 (+6)

— Дятьковский район – 2760 (+ 14)

— Карачевский район – 2094 (+5)

— Клинцы – 1875 (+16)

— Стародубский район – 1639

— Новозыбков – 1639 (+10)

— Трубчевский район – 1566 (+1)

— Навлинский район – 1545 (+6)

— Выгоничский район – 1361 (+4)

— Жуковский район – 1371 (+10)

— Брасовский район – 1239 (+1)

— Унечский район – 1249 (+5)

— Комаричский район – 1054

— Почепский район –1057 (+4)

— Мглинский район – 979 (+2)

— Климовский район – 931 (+1)

— Погарский район – 897 (+3)

— Фокино – 883 (+2)

— Клетнянский район – 916 (+3)

— Дубровский район – 800 (+1)

— Сельцо –779 (+3)

— Суземский район – 700

— Клинцовский район – 644 (+5)

— Суражский район – 576

— Злынковский район – 543

— Гордеевский район – 522

— Севский район – 431

— Красногорский район – 433 (+1)

— Жирятинский район – 221 (+2)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 96.