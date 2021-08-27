Напомним, Алексею Колесникову предъявили обвинение злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске оправданный чиновник Колесников взыскал с государства 240 тысяч рублей компенсации. Эту сумму он получит за необоснованное обвинение, сообщают «Брянские новости».

21 января суд оправдал чиновника по уголовному «коронавирусному» делу. Алексей Колесников подал заявление в суд, где указал, что в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности он получил нравственные страдания, вмешательство в частную жизнь. Из-за стресса у чиновника обострился ряд хронических заболеваний. Изначально он претендовал на 1,2 миллиона рублей компенсации.

Напомним, Алексею Колесникову предъявили обвинение злоупотреблении должностными полномочиями. Сторона обвинения пыталась доказать, что в апреле 2020 года, в период режима повышенной готовности, введенного в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции, чиновник незаконно выдал нескольким коммерческим организациям специальные пропуска, разрешавшие им работу. Одному горожанину, который захотел отправиться в поездку по Брянской области, также выдали пропуск.

Районный суд, рассматривавший по первой инстанции уголовное дело, пришел к выводу, что в действиях чиновника нет состава преступления.

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