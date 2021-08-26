Снятие кронавирусных ограничений в Брянской области 26 августа 2021 года

Вновь разрешили оказывать услуги общественного питания на фуд-кортах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области с учетом эпидемиологической обстановке и рекомендации главного санитарного врача Брянской области Людмилы Трапезниковой сняли ряд коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 26 августа.

Вновь разрешили оказывать услуги общественного питания на фуд-кортах. Несовершеннолетним теперь можно посещать торговые и, торгово-развлекательные центры, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей. Кафе и рестораны снова могут принимать посетителей с 00.00 до 2.00.

Банкеты, торжества, в том числе свадьбы , юбилеи , поминки разрешили, если одновременно в организациях общественного питания, в которых проводятся соответствующие мероприятия, будет находиться количество людей исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, но не больше 50 человек.

- Решение вступит в силу после официального опубликования, - говорят в оперативном штабе.

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