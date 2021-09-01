Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона, выздоровели 240 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 60743 человек подтвердили коронавирус, вылечились 56330 жителей области, умерли 1135 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 722436.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 51 новый случай коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 19 заболевшими. На третьем месте – Трубчевский район. Здесь зафиксировали 15 новых случаев заболевания ковид-19. Всего коронавирус за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 сентября 2021 года:
— Брянск – 23016 (+51)
— Брянский район – 6342 (+6)
— Дятьковский район –2806 (+19)
— Карачевский район – 2113
— Клинцы – 1907 (+13)
— Стародубский район – 1659 (+1)
— Новозыбков – 1656 (+6)
— Трубчевский район – 1592 (+15)
— Навлинский район – 1557
— Выгоничский район –1373 (+1)
— Жуковский район – 1383
— Унечский район – 1268 (+7)
— Брасовский район – 1251
— Комаричский район – 1069
— Почепский район – 1074 (+3)
— Мглинский район – 996 (+7)
— Климовский район – 946 (+5)
— Погарский район – 908 (+2)
— Фокино – 889 891
— Клетнянский район – 927
— Дубровский район –824 (+6)
— Сельцо – 785
— Суземский район – 705 (+3)
— Клинцовский район – 654 (+4)
— Суражский район – 583 (+5)
— Злынковский район – 549
— Гордеевский район – 539 (+4)
— Севский район – 436
— Красногорский район – 445 (+3)
— Жирятинский район – 231 (+3)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 99 (+1).
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