Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона, выздоровели 240 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 60743 человек подтвердили коронавирус, вылечились 56330 жителей области, умерли 1135 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 722436.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 51 новый случай коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 19 заболевшими. На третьем месте – Трубчевский район. Здесь зафиксировали 15 новых случаев заболевания ковид-19. Всего коронавирус за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 сентября 2021 года:

— Брянск – 23016 (+51)

— Брянский район – 6342 (+6)

— Дятьковский район –2806 (+19)

— Карачевский район – 2113

— Клинцы – 1907 (+13)

— Стародубский район – 1659 (+1)

— Новозыбков – 1656 (+6)

— Трубчевский район – 1592 (+15)

— Навлинский район – 1557

— Выгоничский район –1373 (+1)

— Жуковский район – 1383

— Унечский район – 1268 (+7)

— Брасовский район – 1251

— Комаричский район – 1069

— Почепский район – 1074 (+3)

— Мглинский район – 996 (+7)

— Климовский район – 946 (+5)

— Погарский район – 908 (+2)

— Фокино – 889 891

— Клетнянский район – 927

— Дубровский район –824 (+6)

— Сельцо – 785

— Суземский район – 705 (+3)

— Клинцовский район – 654 (+4)

— Суражский район – 583 (+5)

— Злынковский район – 549

— Гордеевский район – 539 (+4)

— Севский район – 436

— Красногорский район – 445 (+3)

— Жирятинский район – 231 (+3)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 99 (+1).

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