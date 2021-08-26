В Брянске рассмотрят в суде иск о переселении детской музыкальной школы

Фото: Ева ДОЛЬНИКОВА.

В Брянске в Советском районном суде будут рассматривать исковое заявление о переселении детской школы искусств имени Чайковского. Его подала прокуратура 18 августа. Об этом написал брянский депутат Константин Павлов в соцсетях.

Надзорное ведомство требует не перселять детей, обучающихся в музыкальной школе, пока здание на улице Калинина не приведут в порядок. Для этого необходимо капитально отремонтировать крышу, утеплить одноэтажную пристройку, выполнить гидроизоляцию стен фундамента и полов. Отремонтировать отмостку по перимерту с уклоном, чтобы вода уходила от здания. В капитальном ремонте нуждается и состема отопления.

Конечно, до 1 сентября эти работы сделать не успеют. Не успеют даже исковое заявление рассмотреть в суде.

На это время прокуратура требует от администрации предоставить для детей другое помещение, где возможно организовать дополнительное образование.