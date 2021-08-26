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Общество26 августа 2021 12:00

В Брянскую область привезли 200 тысяч доз вакцины от гриппа

Сезонная прививочная кампания стартует 1 сентября
Марина АНТОНОВА
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От гриппа планируют привить 60% населения.

От гриппа планируют привить 60% населения.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Брянскую область привезли первую партию вакцины от сезонного гриппа - 200 тысяч доз препарата "Совигрипп". Она предназначена для взрослых. Прививочная кампания стартует 1 сентября, сообщает ГТРК "Брянск".

В этом году, также как и в прошлом, планируют привитить поярдка 60% населения региона. Всего в Брянскую область поступит 700 тысяч доз вакцины. Еще одну партию ожидают в ближайшее время.

Те, кто вакцинировался от коронавируса, могут сделать прививку от гриппа в любое время. Если человек уже сделал укол от гриппа, то с прививкой от коронавируса придется подождать один месяц.

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