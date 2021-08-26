Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 178 жителей региона, выздоровели 225 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 59735 человек подтвердили коронавирус, вылечились 55190 жителей области, умерли 1069 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 713913. За сутки выполнили 1942 ПЦР-теста.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 83 новых случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 37 заболевшими. На третьем месте Карачевский район. Здесь зафиксировали 19 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 14 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 августа 2021 года:

— Брянск – 22616 (+83)

— Брянский район – 6259 (+5)

— Дятьковский район – 2746 (+37)

— Карачевский район – 2089 (+19)

— Клинцы – 1859 (+5)

— Стародубский район – 1639

— Новозыбков – 1629

— Трубчевский район – 1565 (+5)

— Навлинский район – 1539

— Выгоничский район – 1357 (+2)

— Жуковский район – 1361

— Брасовский район – 1238

— Унечский район – 1244

— Комаричский район – 1054 (+5)

— Почепский район – 1053 (+1)

— Мглинский район – 977

— Климовский район – 930

— Погарский район – 894

— Фокино – 881 (+3)

— Клетнянский район – 913 (+6)

— Дубровский район – 799 (+1)

— Сельцо – 776 (+5)

— Суземский район – 700

— Клинцовский район – 639

— Суражский район – 576

— Злынковский район – 543

— Гордеевский район – 522

— Севский район – 431

— Красногорский район – 432

— Жирятинский район – 219 (+1)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 96.