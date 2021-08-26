Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 178 жителей региона, выздоровели 225 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 59735 человек подтвердили коронавирус, вылечились 55190 жителей области, умерли 1069 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 713913. За сутки выполнили 1942 ПЦР-теста.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 83 новых случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 37 заболевшими. На третьем месте Карачевский район. Здесь зафиксировали 19 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 14 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 августа 2021 года:
— Брянск – 22616 (+83)
— Брянский район – 6259 (+5)
— Дятьковский район – 2746 (+37)
— Карачевский район – 2089 (+19)
— Клинцы – 1859 (+5)
— Стародубский район – 1639
— Новозыбков – 1629
— Трубчевский район – 1565 (+5)
— Навлинский район – 1539
— Выгоничский район – 1357 (+2)
— Жуковский район – 1361
— Брасовский район – 1238
— Унечский район – 1244
— Комаричский район – 1054 (+5)
— Почепский район – 1053 (+1)
— Мглинский район – 977
— Климовский район – 930
— Погарский район – 894
— Фокино – 881 (+3)
— Клетнянский район – 913 (+6)
— Дубровский район – 799 (+1)
— Сельцо – 776 (+5)
— Суземский район – 700
— Клинцовский район – 639
— Суражский район – 576
— Злынковский район – 543
— Гордеевский район – 522
— Севский район – 431
— Красногорский район – 432
— Жирятинский район – 219 (+1)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 96.