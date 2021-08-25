Для брянской автоколонны закупили семь новых газовых автобусов

Автобусы поставят до 17 декабря текущего года и передадут АО "Брянская автоколонна № 1403". Фото: vk.com, "Брянский автобус".

В Брянске для пригородной автоколонны закупили семь новых газовых автобусов. Об этом сообщили в соцсети в сообществе «Брянский автобус».

17 августа департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области и нижегородская компания "ГлобалАвто" заключили государственный контракт на поставку семи новых автобусов ПАЗ 320415-14 (CNG), работающих на метане.

Общая сумма закупки составила 39 миллионов 522 тысячи рублей. Стоимость одного автобуса с учетом дополнительного оборудования составляет 6 миллионов 276 тысяч рублей. Но, с учетом скидки, предоставленной по программе субсидирования техники на газомоторном топливе, стоимость за единицу составила 5 миллионов 646 тысяч рублей.

Автобусы поставят до 17 декабря текущего года и передадут АО "Брянская автоколонна № 1403".

Один автобус сможет вместить 59 человек, из них 23 места для сидения. Автобус имеет низкий уровень пола на задней накопительной площадке. Также оборудованы места для размещения маломобильных групп населения.

Каждая машина оборудована системой ГЛОНАСС, тремя электронными рейсоуказателями, внутрисалонным табло типа "бегущая строка", автоинформатором и цифровым тахографом.

А 27 августа состоится аукцион по закупке 32 автобусов большого класса для городского пассажирского автотранспортного предприятия.

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