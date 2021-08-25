В Брянске расширят дорогу у памятника Артиллеристам. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на встрече с зампредседателем правительства Маратом Хуснуллиным.

Дорогу расширят после открытия дороги-дамбы из Фокинского района в Володарский. После этого сделают и другие подъездные пути, написал глава региона на странице в соцсети.

Дорогу строят с опережением графика. Для движения ее откроют в сентябре этого года. 5,4 километра магистрали обошлось больше чем в два миллиарда рублей.

Кстати, в планах губернатора - строительство дороги с Кургана Бессмертия до Володарского района и канатная дорога в этом же направлении.