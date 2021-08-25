Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 183 жителя региона, выздоровели 240 человек. Зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 59557 человек подтвердили коронавирус, вылечились 54965 жителей области, умерли 1058 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 711931. За сутки выполнили 1998 ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 85 новых случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 20 заболевшими. На третьем месте Стародубский район. Здесь зафиксировали 13 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 21 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 августа 2021 года:
— Брянск – 22533 (+85)
— Брянский район –6254 (+20)
— Дятьковский район – 2709
— Карачевский район – 2070 (+2)
— Клинцы – 1854 (+5)
— Стародубский район – 1639 (+13)
— Новозыбков –1629 (+6)
— Трубчевский район – 1560 (+4)
— Навлинский район – 1539 (+5)
— Выгоничский район – 1355
— Жуковский район – 1361
— Брасовский район – 1238 (+4)
— Унечский район – 1244 (+9)
— Комаричский район –1049
— Почепский район – 1052 (+8)
— Мглинский район – 977 (+1)
— Климовский район – 930 (+1)
— Погарский район –894 (+9)
— Фокино – 878
— Клетнянский район – 907 (+1)
— Дубровский район – 798
— Сельцо – 771
— Суземский район – 700 (+1)
— Клинцовский район – 639 (+3)
— Суражский район –576 (+1)
— Злынковский район – 543 (+2)
— Гордеевский район – 522 (+1)
— Севский район – 431
— Красногорский район – 432 (+2)
— Жирятинский район – 218
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 96
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».