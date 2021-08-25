Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 183 жителя региона, выздоровели 240 человек. Зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 59557 человек подтвердили коронавирус, вылечились 54965 жителей области, умерли 1058 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 711931. За сутки выполнили 1998 ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 85 новых случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 20 заболевшими. На третьем месте Стародубский район. Здесь зафиксировали 13 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 августа 2021 года:

— Брянск – 22533 (+85)

— Брянский район –6254 (+20)

— Дятьковский район – 2709

— Карачевский район – 2070 (+2)

— Клинцы – 1854 (+5)

— Стародубский район – 1639 (+13)

— Новозыбков –1629 (+6)

— Трубчевский район – 1560 (+4)

— Навлинский район – 1539 (+5)

— Выгоничский район – 1355

— Жуковский район – 1361

— Брасовский район – 1238 (+4)

— Унечский район – 1244 (+9)

— Комаричский район –1049

— Почепский район – 1052 (+8)

— Мглинский район – 977 (+1)

— Климовский район – 930 (+1)

— Погарский район –894 (+9)

— Фокино – 878

— Клетнянский район – 907 (+1)

— Дубровский район – 798

— Сельцо – 771

— Суземский район – 700 (+1)

— Клинцовский район – 639 (+3)

— Суражский район –576 (+1)

— Злынковский район – 543 (+2)

— Гордеевский район – 522 (+1)

— Севский район – 431

— Красногорский район – 432 (+2)

— Жирятинский район – 218

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 96

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