В Брянске расчистят вторую часть Десны

Реку будут чистить в городе и окрестностях. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске планируют расчистить вторую часть реки Десна. Участок протекает в городе и его окрестностях. Это примерно 24 километра, написал брянский губернатор на своей странице в соцсети.

На работы из федерального бюджета дополнительно выделят 500 миллионов рублей. Проектная документация обойдется в 11,6 миллиона рублей. Чистить вторую часть реки собираются в 2022 - 2024 годах, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Сейчас Десну чистят от Бордовичского водозабора до Литейного моста - это 5,7 километра реки. На расчистку выделили 88 миллионов рублей.