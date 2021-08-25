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Общество25 августа 2021 9:15

В Брянске расчистят вторую часть Десны

На работы дополнительно выделят 500 миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Реку будут чистить в городе и окрестностях.

Реку будут чистить в городе и окрестностях.

Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске планируют расчистить вторую часть реки Десна. Участок протекает в городе и его окрестностях. Это примерно 24 километра, написал брянский губернатор на своей странице в соцсети.

На работы из федерального бюджета дополнительно выделят 500 миллионов рублей. Проектная документация обойдется в 11,6 миллиона рублей. Чистить вторую часть реки собираются в 2022 - 2024 годах, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Сейчас Десну чистят от Бордовичского водозабора до Литейного моста - это 5,7 километра реки. На расчистку выделили 88 миллионов рублей.

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