В Брянской области банда попыталась ограбить банк

Бандиты хотели похитить больше 2,5 миллионов рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянской области в колонию отправили четырех жителей Почепского района за попытку ограбить банк. Приговор суда вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Виновных осудили по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Их приговорили к 11 годам 10 дням, 8 и 3 годам лишения свободы в зависимости от роли и степени участия каждого в совершенном преступлении.

В суде установили, что 11 февраля 2020 года осужденные напали на операционный офис отделения банка. Он хотели похитить больше 2,5 миллионов рублей. Организатор преступления разработал план и распределили роли между участниками. Находившаяся в офисе соучастница по телефону передала сигнал о нападении.

Один из злоумышленников в камуфлированной одежде и маске с дымовой шашкой в руках ворвался в банк. Требуя деньги, напал на одну из работников банка. Но женщина вырвалась и выбежала на улицу. Опасаясь быть задержанными, злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца и скрылись на автомобиле с места преступления.

- Осужденные и их защитники обжаловали приговор, ссылались на недоказанность вины, выражали несогласие с квалификацией действий, указывали на отсутствие предварительного сговора на совершение преступления, - говорят в надзорном ведомстве. – Однако суд оставил приговор без изменения.

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