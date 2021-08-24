В Брянской области 25 августа ожидают дождь грозу и сильный ветер

При грозе порывы ветра усилятся до 11 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области 25 августа ожидают дождь с грозой и сильным ветром. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер подует в восточном направлении. При грозе его порывы усилятся до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 9 до плюс 14 градусов. Днем - от плюс 14 до плюс 19 градусов.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушениям в работе электроснабжения, ухудшение дорожных условий, разрушение склонов оврагов, размытие дамб, дорог и насыпей.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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