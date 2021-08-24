Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами более 30 офисов ООО «Газпром энергосбыт Брянск» в Брянской области. Провайдер построил VPN1-каналы со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с, объединив в единую корпоративную сеть центры обслуживания гарантирующего поставщика электроэнергии. Для трети из них «Ростелеком» проложил оптику, а в других офисах заказчика задействовал уже существующую сеть.

Провайдер подключил услугу «Видеонаблюдение для бизнеса» во всех представительствах филиала «Брянскэнергосбыт» для обеспечения безопасности клиентов компании и ее сотрудников. В целях повышения отказоустойчивости сервисов «Ростелеком» развернул резервные каналы связи по беспроводной сети.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Комплекс услуг от “Ростелекома” значительно расширяет цифровые возможности наших клиентов и помогает избежать затрат на закупку и обслуживание дорогостоящего оборудования. Ранее филиал “Брянскэнергосбыт” задействовал нашу виртуальную АТС для организации своего контактного центра. Сервис позволяет сотрудникам энергосбытовой компании оперативно обрабатывать поступающие звонки, вести статистику вызовов и получать отчетность. А теперь мы подключили отдельный канал связи для видеонаблюдения в офисах ООО “Газпром энергосбыт Брянск”. Это обеспечивает передачу изображения с внутренних камер на облачный ресурс “Ростелекома”».

Дмитрий Котов, начальник департамента обеспечения производственной деятельности ООО «Газпром энергосбыт Брянск»:

«С “Ростелекомом” нас связывает многолетнее сотрудничество. В 2020 году ООО “Газпром энергосбыт Брянск” начало совершенствовать цифровые сервисы, направленные на развитие каналов взаимодействия с потребителями и повышение уровня безопасности. Был разработан план мероприятий, в том числе по созданию резервных каналов связи, которые будут поддерживать все системы в рабочем состоянии в случае аварийных ситуаций. Обновленная инфраструктура обеспечивает бесперебойную работу контактного центра, интерактивных сервисов, внутренних бизнес-процессов, кроме того, она позволила внедрить более эффективную систему видеонаблюдения в офисах и центрах обслуживания клиентов».

«Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» — это комплексная услуга, которая включает установку видеокамер, доступ и выгрузку видеоматериалов из облачного хранилища, видеоаналитику, настройку сценариев работы камер.

Управление услугой осуществляется через личный кабинет пользователя или мобильное приложение. Видео доступно как в онлайн-режиме, так и в архиве. Записи с камер хранятся на защищенном облаке «Ростелекома». Услуга работает с интернетом от любого провайдера. Узнать информацию об услуге можно получить на сайте «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 200 3000.