Брянцев спросили о взятках при сдаче экзаменов на права

Избавились ли от коррупции при выдаче водительских прав? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Брянской области спросили о взятках при сдаче экзаменов на права. Опрос в интернете запустила областная Госавтоинспекция.

Брянцам предлагают ответить, довольны ли они обучением в автошколе. Полный ли курс вождения они прошли. Он включает вождение в темное время суток и маневр "Обгон", например. В ГИБДД интересуются, предалагали ли сотрудники автошкол "сдать" экзамен за деньги или таких посредников кандидаты встречали на территории МРЭО. Бывали ли случаи предвзятого отношения инспекторов при сдаче экзаменов.

Опрос анонимный. От участников просят лишь назвать отделение, где они сдавали на права: в Брянске, Трубчевске или Клинцах.

Кстати, ушло в суд уголовное дело на подполковника полиции Армена Мкртчяна и его сообщников. Замначальника МРЭО ГИБДД в Брянске отвечал за сдачу теоритического экзамена. Следователям удалось доказать три взятки на 120 тысяч рублей.

Старший государственный инспектор принимал вождение. Семь кандидатов на получение прав передали ему 220 тысяч рублей. С полицейскими работали трое постоянных посредников.

Уголовная ответственность грозит и тем, кто купил права.