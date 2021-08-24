Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 183 жителя региона, выздоровели 170 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 59374 человек подтвердили коронавирус, вылечились 54725 жителей области, умерли 1044 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 709946. За сутки выполнили 628 ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 34 новых случаякоронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 24 заболевшими. Третье место поделили Клинцы и Новозыбков. Здесь выявили по 11 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 25 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 августа 2021 года:

— Брянск – 22448 (+34)

— Брянский район – 6234 (+6)

— Дятьковский район – 2709 (+24)

— Карачевский район – 2068 (+5)

— Клинцы – 1849 (+11)

— Стародубский район – 1626 (+9)

— Новозыбков – 1623 (+11)

— Трубчевский район – 1556 (+ 8)

— Навлинский район – 1534

— Выгоничский район – 1355 (+3)

— Жуковский район – 1361 (+1)

— Брасовский район – 1234

— Унечский район – 1235 (+7)

— Комаричский район –1049 (+3)

— Почепский район – 1044 (+4)

— Мглинский район – 976 (+7)

— Климовский район – 929 (+7)

— Погарский район –885 (+2)

— Фокино – 878

— Клетнянский район – 906 (+6)

— Дубровский район – 798

— Сельцо – 771 (+2)

— Суземский район –699 (+6)

— Клинцовский район –636 (+5)

— Суражский район – 575 (+4)

— Злынковский район – 541

— Гордеевский район –521 (+3)

— Севский район – 431

— Красногорский район –430 (+2)

— Жирятинский район – 218 (+4)

— Рогнединский район – 159 (+5)

— Иногородние – 96

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».