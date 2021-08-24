В Новозыбкове родители пожаловались на протекающую крышу в спортивной школе

По словам родителей, летом школе выделили 30 тысяч рублей. Их потратили на поездку на соревнование в Орел.

В Новозыбкове родители детей из спортивной школы №2 на улице Садовой пожаловались на протекающую крышу. Здание не успеют подготовить к новому учебному году. Очередной аукцион на проведение работ, третий по счету, объявили в середине августа. Заявки принимают до 25 августа.

Родители просили отремонтировать крышу еще весной.

- С текущей крышей тренироваться очень не комфортно, - пишут они в социальных сетях. - Дети занимаются на татами без обуви, в одних носках и зачастую после занятий ноги мокрые. А в холодное время года это чревато для здоровья детей.

Кровлю пообещали отремонтировать. Но сейчас она стоит в разобранном состоянии.

Первый аукцион на ремонт крыши проводили еще в мае. Контракт на два миллиона рублей заключили в начале июня. Но его расторгли.

Вторую попытку починить кровлю предприняли в июле. Стоимость работ уже выросла до 2,6 миллиона рублей. Начальная цена третьего аукциона - уже 2,9 миллиона рублей.