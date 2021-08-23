Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 183 жителя региона, выздоровели 170 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 59195 человек подтвердили коронавирус, вылечились 54581 житель области, умерли 1031 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 709946. За сутки выполнили 628 ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 65 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Жуковский район с 13-ю заболевшими. Третье место – у Стародубского района. Здесь 12 заболевших. В Мглинском районе зафиксировали 10 ковид-положительных пациентов. Всего коронавирус за сутки выявили в 21-м муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 августа 2021 года:
— Брянск – 22414 (+65)
— Брянский район –6228 (+2)
— Дятьковский район – 2685 (+2)
— Карачевский район – 2063
— Клинцы – 1838 (+16)
— Стародубский район – 1617 (+12)
— Новозыбков – 1612 (+3)
— Трубчевский район – 1548 (+4)
— Навлинский район – 1534 (+6)
— Выгоничский район – 1352
— Жуковский район – 1360(+13)
— Брасовский район – 1234 (+2)
— Унечский район – 1228
— Комаричский район – 1046
— Почепский район – 1040 (+2)
— Мглинский район – 969 (+10)
— Климовский район – 922 (+3)
— Погарский район – 883 (+1)
— Фокино – 878
— Клетнянский район – 900 (+6)
— Дубровский район – 798
— Сельцо – 769 (+5)
— Суземский район – 693 (+9)
— Клинцовский район – 631 (+7)
— Суражский район – 571
— Злынковский район – 541
— Гордеевский район –518 (+7)
— Севский район – 431
— Красногорский район – 428 (+3)
— Жирятинский район – 241 (+1)
— Рогнединский район – 154
— Иногородние – 96 (+1).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».