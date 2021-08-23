Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 183 жителя региона, выздоровели 170 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 59195 человек подтвердили коронавирус, вылечились 54581 житель области, умерли 1031 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 709946. За сутки выполнили 628 ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 65 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Жуковский район с 13-ю заболевшими. Третье место – у Стародубского района. Здесь 12 заболевших. В Мглинском районе зафиксировали 10 ковид-положительных пациентов. Всего коронавирус за сутки выявили в 21-м муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 августа 2021 года:

— Брянск – 22414 (+65)

— Брянский район –6228 (+2)

— Дятьковский район – 2685 (+2)

— Карачевский район – 2063

— Клинцы – 1838 (+16)

— Стародубский район – 1617 (+12)

— Новозыбков – 1612 (+3)

— Трубчевский район – 1548 (+4)

— Навлинский район – 1534 (+6)

— Выгоничский район – 1352

— Жуковский район – 1360(+13)

— Брасовский район – 1234 (+2)

— Унечский район – 1228

— Комаричский район – 1046

— Почепский район – 1040 (+2)

— Мглинский район – 969 (+10)

— Климовский район – 922 (+3)

— Погарский район – 883 (+1)

— Фокино – 878

— Клетнянский район – 900 (+6)

— Дубровский район – 798

— Сельцо – 769 (+5)

— Суземский район – 693 (+9)

— Клинцовский район – 631 (+7)

— Суражский район – 571

— Злынковский район – 541

— Гордеевский район –518 (+7)

— Севский район – 431

— Красногорский район – 428 (+3)

— Жирятинский район – 241 (+1)

— Рогнединский район – 154

— Иногородние – 96 (+1).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».