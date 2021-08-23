В Брянске за продажу водительских прав осудят трех полицейских и четырех посредников

Виновным грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Подполковника полиции, бывшего заместителя начальника МРЭО ГИБДД, Армена Мкртчяна обвиняют во взяточничестве, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, незаконной переделке оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались двое его подчиненных – старший государственный инспектор, девушка-инспектор, а также посредники.

Взятки начальнику

Следователи установили, что с ноября 2018 года по март 2020-го подполковник полиции, начальник отделения № 1 по экзаменационной работе Армен Мкртчян зачел трем человекам сдачу теоретического экзамена на права. За это он получил 120 тысяч рублей через посредника. В первом случае кандидата на получение прав не было вовсе в здании МРЭО во время прохождения экзаменационных испытаний. В двух других случаях Мкртчян принимал экзамен, используя удаленный доступ к компьютерам экзаменуемых. В этом ему помогла инспектор МРЭО, которая на компьютере с удаленным подключением отвечала на экзаменационные вопросы.

Кроме того, при обыске в доме Армена Мкртчяна в сентябре 2020 года правоохранители нашли и изъяли незаконно хранившийся пистолет. На него не оказалось документов. А также – два экземпляра огнестрельного оружия. В их конструкцию полицейский самостоятельно внес изменения.

Самому Мкртчяну предъявили обвинение по четырем статьям: «Получение взяток», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов» и «Незаконная переделка огнестрельного оружия».

Взятки подчиненным

Другой фигурант уголовного дела – старший государственный инспектор – с февраля 2019-го по июль 2020 года проставил семи экзаменуемым положительные оценки о сдаче практической части экзамена на права. За это он получил незаконное вознаграждение – 220 тысяч рублей. Свою деятельность злоумышленники вели через посредников.

В итоге нескольким жителям Брянска незаконно выдали водительские удостоверения, а сами фигуранты уголовного дела обогатились за счет взяток на сумму больше 340 тысяч рублей.

Подчиненных Армена Мкртчяна, офицера и девушку-инспектора, в зависимости от роли и степени их участия обвиняют по статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями», «Получение взяток», «Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями».

– Уголовное дело направили в Фокинский районный суд Брянска для рассмотрения по существу, – сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Виновным грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

Вознаграждение посредникам

По основному уголовному делу проходит один посредник, рассказали «КП» в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Еще один посредник при передаче денег, 60-летний житель Брянска, заключил досудебное соглашение со следствием. Ему уже вынесли приговор – четыре года колонии строгого режима и штраф один миллион рублей. В суде установили, что он получил три взятки на общую сумму 160 тысяч рублей за выдачу водительских прав категории «В». Основную часть денег он передавал полицейским, меньшую – оставлял себе.

Уголовные дела еще на двух посредников также находятся в судебном производстве. Один из них за свою деятельность вознаграждения не получил – он помог своей знакомой восстановить права. Другой действовал по договоренности с полицейскими постоянно за деньги.

Кстати, не всегда удается избежать ответственности и тем, кто купил права. Одного такого горе-водителя будут судить в Навле. Еще двум брянским автомобилистам, которые получили липовые права, грозит уголовная ответственность. Если же водитель признается, что документ получил незаконно, от уголовной ответственности его освободят. Правда, водительские права придется получать заново.

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