Брянские урбанисты раскритиковали ГИБДД за установку заборов вдоль дорог

Улицу Литейную капитально отремонтировали в 2019 году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянские урбанисты раскритиковали ГИБДД за установку металлических пешеходных ограждений вдоль дорог. По словам полицейских, в 2021 году на улицах Литейной и 22-го Съезда КПСС не случилось ни одного ДТП с пешеходами. И все - благодаря заборам.

- Ограждения пресекают возможность пешеходов выйти на проезжую часть в нарушение правил дорожного движения, - сказал врио начальника ОГИБДД по городу Брянску Алексей Коноваленко. - Мы предложили установить ограждения в местах, где концентрировались ДТП, связанные с переходом проезжей части в неустановленном месте - это улицы 22-го Съезда КПСС и Литейная. За истекший период 2021 года на этих улицах не зарегистрировано ни одного ДТП с участием пешеходов.

У урбанистов на этот счет другое мнение.

- В 2018 - 2020 годах на улице 22-го Съезда не было заборов, - пишут они. - И все ДТП случались на нерегулируемых пешеходных переходах и тем, где "зебру" ликвидировали - в районе улицы Союзной. Получается, что проблему решили не заборы, а установка светофоров и возвращение перехода на улице Союзной.

По словам активистов, на большей части улицы Литейной нет заборов, но нет и ДТП с пешеходами.

В пример приводят и улицу Тельмана в Володарском районе. Она вся в ограждениях. Но за 2020 год на ней случилось 4 ДТП с пешеходами. Поэтому убранисты делают вывод, что заборы пешеходов не спасают.