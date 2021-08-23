Брянский губернатор встретится с родителями детей из музыкальной школы №2

Родителям в областной администрации пообещали организовать выездное совещание на месте. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в понедельник, 23 августа, зданию областного правительства пришли родители обучающихся школы искусств №2, которую в этом году перенесли в новое здание. Они хотели встретиться и попросить губернатора переселить школу в более безопасное здание. Родители простояли чуть больше часа, но к ним так никто и не вышел, сообщает на своей странице в соцсети депутат Константин Павлов.

Однако к родителям на встречу вышли глава городской администрации Александр Макаров, руководитель городского управления культуры Эдуард Амелькин и директор департамента культуры региона Елена Кривцова. Собравшимся пообещали организовать выездное совещание на месте. В нем будут участвовать Александр Богомаз и прокурор области Александр Войтович.

Напомним, родители ребят выступили портив переселения в новое здание. Оно располагается на улице Калинина, 221. Дом считается памятником архитектуры, его построили и подарили городу в 1908 году братья Могилевцевы. Здание уцелело в годы войны. Однако родителей учеников беспокоит состояние постройки. Расположение дома тоже не всех устраивает.

Прокурорская проверка показала, что здание пригодно для обучения. К 1 сентября все недочеты чиновники обещали устранить.

Прежнее здание музыкальной школы находится на той же улице Калинина, только ближе к центру города. Летом постройку, которую школа занимала порядка 50 лет, признали аварийной. У здания может рухнуть крыша. Родители просят чиновников подобрать для детей более безопасный вариант.

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