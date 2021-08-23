Объявленный в международный розыск брянец дал интервью "Форбсу"

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Объявленный в междунарожный розыск брянец Роман Семиохин дал первое интервью. Он живет на Кипре, получил местное гражданство, пишет "Форбс". По словам журналиста, Семиохин вышел на связь через цепочку посредников. Интервью давал в Зуме, но видеосвязь при этом не включил.

Роман рассказал, что рано остался сиротой. Его растила бабушка-педагог. Ребенком он часами просиживал за игровой приставкой в гостях. Так как его семья не могла позволить купить ее. Учился средне. Был призером Брянской области по рукопашному бою.

В 1994 году поступил в БИТМ. Уже на втором курсе запустил вместе с приятелями бизнес - прокат видекассет. Позже открыл компьютерный клуб. В него ходили не только юные геймеры, но и люди постарше. Они делали ставки на спорт, размер которых превышал дневную выручку клуба.

В 2007 году Роман Семиохин открыл пункт приема ставок. За пять лет он сформировал сеть из 350 подобных точек. Все они работали как франшиза.

После Семиохин сотрудничал с бизнесменом Александром Мироновым. На него был зарегистрирован бренд "1хБет". Брянец подчеркивает, что работал самостоятельно. В 2014 году Семиохин выкупил у Миронова ООО "Букмекер Паб" и запустил сайт "1хСтавка". Он является легальной букмекерской конторой, которая получила лицензию в налоговой. "1хБет" продолжает незаконно работать в сети через различные "зеркала".

По версии следствия, за пять лет на нелегальном игорном бизнесе Роман Семиохин и двое его сообщников заработали 63 миллиарда рублей. Уголовное дело в отношении еще одной участницы организованной группы выделили в отдельное производство. Его сейчас рассматривают в Бежицком районном суде.

Роман Семиохин рассказал, что вложил в российские проекты помимо букмекерского бизнеса 10 миллиардов рублей. Помимо покупки и строительства торговых центров, он направил 500 миллионов рублей на кроличью ферму в Брянской области. Хотел вложить еще один миллиард, но помешало уголовное дело. Имущество в России, оформленное на Романа Семиохина, следователи арестовали.

Тем временем, на уголовном деле решили заработать. В сети появился сайт, который за вознаграждение предлагает свою помощь потерпевшим от нелегального бизнеса. Информацию по ним направляют в Следственный комитет. "Потерпевшими" получается назвать их с трудом. Игроки делали ставки на спорт в нелегальной букмекерской конторе. Но каждый пытается заработать, как умеет.