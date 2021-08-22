Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 183 жителя региона, выздоровели 170 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 59015 человек подтвердили коронавирус, вылечились 54434 жителя области, умерли 1019 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 709318. За сутки выполнили 1982 ПЦР-теста.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 84 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 28-ю заболевшими. Третье место - у Карачевского района. Здесь 12 заболевших. Всего ковид-19 за сутки выявили в 16 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 августа 2021 года:

— Брянск – 22349 (+84)

— Брянский район – 6226 (+28)

— Дятьковский район – 2683

— Карачевский район – 2063 (+12)

— Клинцы – 1822 (+9)

— Стародубский район – 1605

— Новозыбков – 1609 (+11)

— Трубчевский район – 1444 (+3)

— Навлинский район – 1528 (+7)

— Выгоничский район – 1352 (+6)

— Жуковский район – 1347

— Брасовский район – 1232 (+3)

— Унечский район – 1228

— Комаричский район – 1046

— Почепский район – 1038(+4)

— Мглинский район – 959

— Климовский район – 919 (+2)

— Погарский район – 882 (+1)

— Фокино – 878

— Клетнянский район – 894 (+3)

— Дубровский район – 798

— Сельцо – 764

— Суземский район – 684

— Клинцовский район – 624 (+2)

— Суражский район – 571

— Злынковский район – 541

— Гордеевский район – 511 (+5)

— Севский район – 431

— Красногорский район – 425 (+3)

— Жирятинский район – 213

— Рогнединский район – 154

— Иногородние – 95.