Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 183 жителя региона, выздоровели 170 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 59015 человек подтвердили коронавирус, вылечились 54434 жителя области, умерли 1019 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 709318. За сутки выполнили 1982 ПЦР-теста.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 84 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 28-ю заболевшими. Третье место - у Карачевского района. Здесь 12 заболевших. Всего ковид-19 за сутки выявили в 16 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 августа 2021 года:
— Брянск – 22349 (+84)
— Брянский район – 6226 (+28)
— Дятьковский район – 2683
— Карачевский район – 2063 (+12)
— Клинцы – 1822 (+9)
— Стародубский район – 1605
— Новозыбков – 1609 (+11)
— Трубчевский район – 1444 (+3)
— Навлинский район – 1528 (+7)
— Выгоничский район – 1352 (+6)
— Жуковский район – 1347
— Брасовский район – 1232 (+3)
— Унечский район – 1228
— Комаричский район – 1046
— Почепский район – 1038(+4)
— Мглинский район – 959
— Климовский район – 919 (+2)
— Погарский район – 882 (+1)
— Фокино – 878
— Клетнянский район – 894 (+3)
— Дубровский район – 798
— Сельцо – 764
— Суземский район – 684
— Клинцовский район – 624 (+2)
— Суражский район – 571
— Злынковский район – 541
— Гордеевский район – 511 (+5)
— Севский район – 431
— Красногорский район – 425 (+3)
— Жирятинский район – 213
— Рогнединский район – 154
— Иногородние – 95.