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Общество22 августа 2021 9:10

Уголовный розыск Брянской области возглавил полковник полиции Игорь Аксютин

До этого он руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков
Надежда ПЕТРУНИНА
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Игорь Аксютин сменил на новом посту полковника полиции Александра Рыженкова.

Игорь Аксютин сменил на новом посту полковника полиции Александра Рыженкова.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Управление уголовного розыска Брянской области возглавил полковник полиции Игорь Аксютин. До назначения на этот пост он работал начальником управления по контролю за оборотом наркотиков, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Игорь Аксютин сменил на новом посту полковника полиции Александра Рыженкова. Он в течение девяти руководил уголовным розыском на Брянщине.

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