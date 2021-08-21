Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 191 житель региона, выздоровели 265 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 58832 человек подтвердили коронавирус, вылечились 53999 жителей области, умерли 1006 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 707336. За сутки выполнили 2096 тестов.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 96 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 34-мя заболевшими. Третье место - у Брянского района. Здесь 22 заболевших. Всего ковид-19 за сутки выявили в 15 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 августа 2021 года:
— Брянск – 22265 (+96)
— Брянский район – 6198 (+22)
— Дятьковский район – 2683 (+34)
— Карачевский район – 2051 (+8)
— Клинцы – 1813
— Стародубский район – 1605 (+1)
— Новозыбков – 1598
— Трубчевский район – 1541 (+1)
— Навлинский район – 1521 (+2)
— Выгоничский район – 1346 (+3)
— Жуковский район – 1347 (+2)
— Брасовский район – 1229
— Унечский район – 1228
— Комаричский район – 1046 (+5)
— Почепский район – 1034 (+1)
— Мглинский район – 959
— Климовский район – 917
— Погарский район – 881
— Фокино – 878(+5)
— Клетнянский район – 891 (+8)
— Дубровский район – 798
— Сельцо – 764 (+2)
— Суземский район – 684 (+1)
— Клинцовский район – 622
— Суражский район – 571
— Злынковский район – 541
— Гордеевский район – 506
— Севский район – 431
— Красногорский район – 422
— Жирятинский район – 213
— Рогнединский район – 154
— Иногородние – 95.
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