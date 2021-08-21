Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 191 житель региона, выздоровели 265 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 58832 человек подтвердили коронавирус, вылечились 53999 жителей области, умерли 1006 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 707336. За сутки выполнили 2096 тестов.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 96 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 34-мя заболевшими. Третье место - у Брянского района. Здесь 22 заболевших. Всего ковид-19 за сутки выявили в 15 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 августа 2021 года:

— Брянск – 22265 (+96)

— Брянский район – 6198 (+22)

— Дятьковский район – 2683 (+34)

— Карачевский район – 2051 (+8)

— Клинцы – 1813

— Стародубский район – 1605 (+1)

— Новозыбков – 1598

— Трубчевский район – 1541 (+1)

— Навлинский район – 1521 (+2)

— Выгоничский район – 1346 (+3)

— Жуковский район – 1347 (+2)

— Брасовский район – 1229

— Унечский район – 1228

— Комаричский район – 1046 (+5)

— Почепский район – 1034 (+1)

— Мглинский район – 959

— Климовский район – 917

— Погарский район – 881

— Фокино – 878(+5)

— Клетнянский район – 891 (+8)

— Дубровский район – 798

— Сельцо – 764 (+2)

— Суземский район – 684 (+1)

— Клинцовский район – 622

— Суражский район – 571

— Злынковский район – 541

— Гордеевский район – 506

— Севский район – 431

— Красногорский район – 422

— Жирятинский район – 213

— Рогнединский район – 154

— Иногородние – 95.

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