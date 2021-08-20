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Общество20 августа 2021 17:50

В Брянской области линейки на 1 сентября пройдут только для первых и одиннадцатых классов

Такие рекомендации дала замредседателя правительства РФ Татьяна Голикова
Марина АНТОНОВА
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В прошлом году торжественные линейки проводили в таком же формате.

В прошлом году торжественные линейки проводили в таком же формате.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области торжественный линейки на 1 сентября проведут только для первых и одиннадцатых классов. Такие рекомендации дала на совещании замредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, рассказала врио замгубернатора Татьяна Кулешова на заседании оперштаба.

Линейки будут проводить на свежем воздухе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Если классов в параллели много, то линейки проведут в разное время.

Кстати, заболеваемость коронавирусом в Брянской области снижается - на 9% по сравнению с прошлой неделей. В регионе закрывают два коронавирусных госпиталя - в Выгоничской и Брянской областной больницах.

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