В Брянской области линейки на 1 сентября пройдут только для первых и одиннадцатых классов

В прошлом году торжественные линейки проводили в таком же формате. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области торжественный линейки на 1 сентября проведут только для первых и одиннадцатых классов. Такие рекомендации дала на совещании замредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, рассказала врио замгубернатора Татьяна Кулешова на заседании оперштаба.

Линейки будут проводить на свежем воздухе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Если классов в параллели много, то линейки проведут в разное время.

Кстати, заболеваемость коронавирусом в Брянской области снижается - на 9% по сравнению с прошлой неделей. В регионе закрывают два коронавирусных госпиталя - в Выгоничской и Брянской областной больницах.