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Происшествия20 августа 2021 16:20

В заброшенном подвале на улице Калинина в Брянске нашли склад боеприпасов

Опасные предметы обнаружил спаниель
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске в заброшенном подвале на улице Калинина нашли склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О странной находке в полицию сообщил местный житель. Он обнаружил что-то похожее на патроны случайно.

На место выехал кинолог Григорий Сафоненков со своей служебной собакой, спаниелем Микки. Пес обследовал дворовые постройки внутри, сарай, подвал и территорию вокруг. Искал боеприпасы, взрывчатые вещества или оружие.

- В подвальном помещении служебный пес сигнальным поведением обозначил наличие искомого запаха в деревянном ящике, - говорят в пресс-службе полиции. - При его осмотре были обнаружены и изъяты 2084 патрона, 1486 пуль, 95 взрывателей, 86 корпусов от взрывателей, 41 детонатор мин времен Великой Отечественной войны, ствол от огнестрельного оружия, штык и порох.

Рядом с местом происшествия находятся детский сад и многоквартирный дом. Бдительность горожанина и действия сотрудников полиции помогли избежать трагедии.

По факту случившегося завели уголовные дела.

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