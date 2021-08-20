В заброшенном подвале на улице Калинина в Брянске нашли склад боеприпасов

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске в заброшенном подвале на улице Калинина нашли склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О странной находке в полицию сообщил местный житель. Он обнаружил что-то похожее на патроны случайно.

На место выехал кинолог Григорий Сафоненков со своей служебной собакой, спаниелем Микки. Пес обследовал дворовые постройки внутри, сарай, подвал и территорию вокруг. Искал боеприпасы, взрывчатые вещества или оружие.

- В подвальном помещении служебный пес сигнальным поведением обозначил наличие искомого запаха в деревянном ящике, - говорят в пресс-службе полиции. - При его осмотре были обнаружены и изъяты 2084 патрона, 1486 пуль, 95 взрывателей, 86 корпусов от взрывателей, 41 детонатор мин времен Великой Отечественной войны, ствол от огнестрельного оружия, штык и порох.

Рядом с местом происшествия находятся детский сад и многоквартирный дом. Бдительность горожанина и действия сотрудников полиции помогли избежать трагедии.

По факту случившегося завели уголовные дела.