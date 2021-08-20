В Брянске выбрали подрядчика для сквера генпрокурора Рекункова

Мемориальная доска Александру Рекункову на здании областной прокуратуры. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске выбрали подрядчика для сквера имени генпрокурора Александра Рекункова. Работы будет проводить ООО «СтройСервисТрейд». Организация выиграла аукцион. Сейчас заключают контракт с фирмой, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На сквер выделили 15,8 миллиона рублей. Он появится на одноименной улице на территории старого аэропорта. Здесь находится здание прокуратуры Брянской области.

- В новом сквере вымостят пешеходные дорожки, в общей сложности они займут около 3,5 тысячи квадратных метров, высадят 58 остролистных клёнов, кусты жасмина и сирени, а также создадут живую изгородь, протяженностью 470 погонных метров, - говорят в мэрии. - Кроме того здесь проведут освещение, установят 62 фонаря и 18 лавочек для отдыха.

Позже в сквере установят бюст Александр Рекункова. Эти работы не включены в контракт.

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