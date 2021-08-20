Партия «Новые люди» знает, как поднять зарплаты жителям Брянской области на 20%

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Новый налоговый механизм партия представила на круглом столе «Новый двигатель экономики». Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев объяснил, почему страна нуждается в новом экономическом курсе:

- Существующая экономическая модель зашла в тупик. Россия — богатая страна бедных людей. Последние десять лет экономика не растет. Доходы людей снижаются. Большинство российских предпринимателей сейчас используют схемы по снижению НДС и «размыванию» налога на прибыль и платят своим сотрудникам зарплаты «в конвертах». При такой системе плохо всем – и работникам, и бюджету страны.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Партия «Новые люди» предлагает освободить бизнес от налога на прибыль, НДС и страховых взносов. Вместо этого нужно ввести единый оборотный налог в 5%, а подоходный сохранить на уровне 13%. При этом налоговую ставку предлагается снижать постепенно. В первый год ставка налога составит 7%. Затем каждый год её будут уменьшать на 0,5% и за пять лет сократят до 5%.

- Быть честным станет выгодно. Больше не понадобятся схемы по уходу от НДС и обналичка. Такой налог будет легко собирать и контролировать. Получив прозрачные условия, предприятия выйдут из тени и повысят зарплаты сотрудников на 20%, будут платить зарплаты «вбелую», – считает Алексей Нечаев.

Эффективность новой модели подтвердили расчетами специалисты Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Представитель Брянского регионального отделения партии «Новые люди» Алексей Щербенко считает, что это предложение стоит реализовать в регионе. Он предполагает, что результаты налогового маневра станут заметны очень быстро. Например, когда вводили единый налог на вмененный доход, поступления в бюджет тут же увеличились.

- Многие предприниматели Брянской области предпочитают платить зарплаты своим работникам «в конвертах». Делают они это не от хорошей жизни, а потому что налоги слишком большие. Совокупные налоги составляют более 40%. Предприниматели и рады бы повысить зарплату своим работникам, но вынуждены экономить на всем и уходить в тень, чтобы выжить. А упрощение налоговой системы даст им возможность финансово мотивировать сотрудников и развивать бизнес, - уверен Алексей Щербенко. Чем больше денег люди будут получать, тем больше они потратят на товары и услуги. А это значит – экономика России оживет и вырастет минимум на 10%.

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Лидер партии – основатель российской компании Faberlic Алексей Нечаев. В прошлом году партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. В Брянске отделение партии было создано в ноябре 2020 года. В 2021 году «Новые люди» будут участвовать в выборах депутатов Госдумы и законодательных собраний 30 регионов.