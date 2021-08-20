Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 194 жителей региона, выздоровели 248 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 58641 человека подтвердили коронавирус, вылечились 53999 жителей области, умерли 994 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 705240. За сутки выполнили 1900 тестов.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 85 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Клинцы с 18 заболевшими. Третье место - у Унечского района. Здесь 17 заболевших. Всего ковид-19 за сутки выявили в 23 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 августа 2021 года:
— Брянск – 22169 (+85)
— Брянский район – 6176 (+1)
— Дятьковский район – 2649
— Карачевский район – 2043 (+10)
— Клинцы – 1813 (+18)
— Стародубский район – 1604 (+14)
— Новозыбков – 1598 (+3)
— Трубчевский район – 1540 (+9)
— Навлинский район – 1519
— Выгоничский район – 1343 (+2)
— Жуковский район – 1345 (+4)
— Брасовский район – 1229 (+2)
— Унечский район – 1228 (+17)
— Комаричский район – 1041 (+1)
— Почепский район – 1033 (+2)
— Мглинский район – 959 (+2)
— Климовский район – 917
— Погарский район – 881 (+3)
— Фокино – 873
— Клетнянский район – 883
— Дубровский район – 798 (+1)
— Сельцо – 762 (+1)
— Суземский район – 683 (+1)
— Клинцовский район – 622 (+2)
— Суражский район – 571
— Злынковский район – 541
— Гордеевский район – 506 (+4)
— Севский район – 431 (+5)
— Красногорский район – 422 (+1)
— Жирятинский район – 213 (+6)
— Рогнединский район – 154
— Иногородние – 95.
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