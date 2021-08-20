Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 194 жителей региона, выздоровели 248 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 58641 человека подтвердили коронавирус, вылечились 53999 жителей области, умерли 994 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 705240. За сутки выполнили 1900 тестов.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 85 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Клинцы с 18 заболевшими. Третье место - у Унечского района. Здесь 17 заболевших. Всего ковид-19 за сутки выявили в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 августа 2021 года:

— Брянск – 22169 (+85)

— Брянский район – 6176 (+1)

— Дятьковский район – 2649

— Карачевский район – 2043 (+10)

— Клинцы – 1813 (+18)

— Стародубский район – 1604 (+14)

— Новозыбков – 1598 (+3)

— Трубчевский район – 1540 (+9)

— Навлинский район – 1519

— Выгоничский район – 1343 (+2)

— Жуковский район – 1345 (+4)

— Брасовский район – 1229 (+2)

— Унечский район – 1228 (+17)

— Комаричский район – 1041 (+1)

— Почепский район – 1033 (+2)

— Мглинский район – 959 (+2)

— Климовский район – 917

— Погарский район – 881 (+3)

— Фокино – 873

— Клетнянский район – 883

— Дубровский район – 798 (+1)

— Сельцо – 762 (+1)

— Суземский район – 683 (+1)

— Клинцовский район – 622 (+2)

— Суражский район – 571

— Злынковский район – 541

— Гордеевский район – 506 (+4)

— Севский район – 431 (+5)

— Красногорский район – 422 (+1)

— Жирятинский район – 213 (+6)

— Рогнединский район – 154

— Иногородние – 95.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».