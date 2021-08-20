Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске поймали пьяного владельца маршрутки за рулем. 20 августа около двух часов ночи автоинспекторы остановили микроавтобус "Форд Транзит" на проспекте Московском в Фокинском районе. Судя по информации на кузове, машину использовали как маршрутное такси. За рулем был 31-летний водитель.

По внешним признакам автомобилист сел за руль пьяным. Но отказался пройти тест на алкоголь. На него составили административный протокол.

- В ходе проверки было установлено, что данное транспортное средство действительно является маршрутным такси, а задержанный водитель – его собственник, который периодически использует данный автомобиль в личных целях, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску.

До этого в Госавтоинспекцию позвонили местные жители. Они рассказали, что ночью у торгового центра в Бежице распивает спиртные напитки мужчина, потом садится за руль микроавтобуса и уезжает. Но в тот день по указанному адресу машину не нашли. Автоинспекторы не раз останавливали маршрутку днем. Но за рулем был всегда трезвый наемный водитель.

А собственник пользовался машиной, чтобы пьяным добраться до дома.

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