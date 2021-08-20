Верните нам «Магазин «Заря», «Электронику» и «Молодежную»

Фото: Александр БЕЛЯК.

В Брянске за несколько лет открыли несколько новых дорог. По ним пустили общественный транспорт. Но многие остановки на них называются «По требованию». Например, остановки на улице Романа Брянского или новом участке Советской. Существуют и старые остановки, названия которых давно не соответствуют тем местам, в честь которых они назывались.

Давно нет «Кирпичного завода» на улице Урицкого, магазина «Для вас», магазина «Заря», универсама напротив мини-рынка, АТС на улице Фокина, кинотеатра «Родина». И это только в Советском районе.

Но вот со старыми названиями остановок горожане расставаться не хотят. Они просят сохранить их для истории города. Жители просят оставить и «Магазин «Заря», и «Больничный городок», и «Фабрику «Десна». И даже вернуть более старое «Кафе «Полет». А «Улицу Крахмалева» вновь переименовать в «Электронику».

– По улице Ульянова остановку «Кинотеатр» давно уже пора переименовать на «Молодежную», как многие называют ее, ведь кинотеатра нет уже много лет, – пишет Арсений Радьков. – Или переименовать в «Детскую больницу №1». Ведь детская больница рядом.

Активисты предложили горожанам придумать названия для новых остановок.

– По улице Советской на перекрестке с Горбатова многие называют остановку «Школа №71», – рассказывает Анна Долгачева. – И просят «остановить на школе».

Две другие остановки «По требованию» на Советской предложили назвать «Переулок Пилотов» – они находятся на пересечении с ним. На улице Горбатова еще две безымянные остановки. На четной стороне она могла бы называться «ЖК «Академический», а на нечетной – «ЖК «Квартал авиаторов» – по названию жилищных комплексов. Остановку «По требованию» перед больницей №2 на Новостройке переименовать в «Ледовый дворец».

Остановки на улице Романа Брянского можно назвать по школе и детскому саду, расположенных в четвертом микрорайоне. Или, как вариант, по номерам домов – другие дома здесь не построят.

– Это старая практика – называть остановки нумерацией, – пишет Татьяна Колчева. – Чтобы люди приучились к ориентации на местности. Так делают и в других городах. Названиями магазинов целесообразно называть, когда они утвердились здесь не на один десяток лет и в персональном здании. А у нас сегодня магазин есть, завтра – нет.

Свои предложения можно писать в социальных сетях в группе «Брянский автобус». Добровольцы отберут самые интересные из них и направят официальное обращение в Брянскую городскую администрацию.

ЦИФРЫ

616 – столько остановок числится в Брянске

Из них:

235 – в Бежицком районе, 12 – по требованию

173 – в Советском районе, 13 – по требованию

112 – в Володарском районе, 11 – по требованию

96 – в Фокинском районе, 9 – по требованию.

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