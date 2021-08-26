Трагедия произошла в частном доме на переулке Комсомольский. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянске завели уголовное дело по факту убийства трех человек в городе Фокино Дятьковского района. Его завели по статье «Убийство двух и более лиц», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- В четверг, 26 августа, около 4 часов утра в одном из частных домов обнаружили тела троих человек: 33-летней женщины – хозяйки домовладения, а также двух мужчин, 30 и 55 лет, - говорят в надзорном ведомстве.

По предварительной версии, гибель женщины и ее 30-летнего сожителя наступила в результате действий третьего погибшего, тело которого с признаками суицида обнаружено на месте происшествия.

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