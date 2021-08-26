В брянском Фокино мужчина убил бывшую жену и ее возлюбленного

Завели уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В брянском Фокино в ночь с 25 на 26 августа мужчина, неожиданно вернувшийся домой, застал свою бывшую жену с возлюбленным.

Он не потерпел такого предательства. В порыве гнева мужчина убил обоих, а затем покончил жизнь самоубийством.

Трагедия произошла около 4 часов утра в одном из частных домов по переулку Комсомольскому. Именно там обнаружили тела троих человек, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, нашли и зафиксировали следы произошедшего, изъяли значимые для расследования предметы и объекты.

- Двое человек умерли в результате действий третьего погибшего, тело которого с признаками суицида также обнаружено на месте происшествия, -говорят в следственном комитете. Расследование уголовного дела продолжается.

Смотреть видеосюжет в брянском Фокино произошло убийство трех человек

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