Участники экспедиции побывали на трех меловых карьерах – Домашовскком и двух Березенских. Фото: vk.com, Брянский краеведческий музей.

Сотрудники Брянского краеведческого музея нашли зуб древней акулы. Об этом 19 августа сообщили на официальной страничке Брянского краеведческого музея ВКонтакте организатор палеонтологической экспедиции Владимир Демихов. Он - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского государственного университета им. И.Г. Петровского.

Участники экспедиции побывали на трех меловых карьерах – Домашовскком и двух Березенских. Огромную территорию обследовали несколько часов.

- Исследователи нашли окаменелости сеноманского яруса мелового периода, зуб древней акулы, позвонки рыб, целые раковины и фрагменты раковин двухстворчатых и брюхоногих моллюсков, пишет Владимир Демихов.

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