Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 200 жителей региона, выздоровели 252 человека. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 58447 человек подтвердили коронавирус, вылечились 53751 житель области, умер 981 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 703340. За сутки выполнили 2139 тестов.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 86 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 19-ю заболевшими. Третье место поделили Карачевский район и Жуковский район, где выявили по 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Также 12 ковид-положительных прибавилось в Клентянском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 августа 2021 года:
— Брянск – 22084 (+86)
— Брянский район – 6175 (+19)
— Дятьковский район – 2649 (+7)
— Карачевский район – 2033 (+14)
— Клинцы – 1795 (+8)
— Стародубский район – 1590 (+1)
— Новозыбков – 1595
— Трубчевский район – 1531
— Навлинский район – 1519 (+8)
— Выгоничский район – 1341 (+5)
— Жуковский район – 1341 (+14)
— Унечский район – 1211
— Брасовский район – 1227
— Комаричский район – 1040 (+2)
— Почепский район –1031 (+1)
— Мглинский район –957 (+1)
— Климовский район – 917
— Погарский район – 878
— Фокино – 873 (+3)
— Клетнянский район – 883(+12)
— Дубровский район – 797 (+9)
— Сельцо –758 761 (+3)
— Суземский район – 682 (+1)
— Клинцовский район – 620 (+2)
— Суражский район – 571
— Злынковский район – 541
— Гордеевский район – 502
— Севский район – 426 (+3)
— Красногорский район – 421
— Жирятинский район – 207
— Рогнединский район – 154 (+1)
— Иногородние – 95
Мы составили карту распространения и статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 19 августа 2021 года