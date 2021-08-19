Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 200 жителей региона, выздоровели 252 человека. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 58447 человек подтвердили коронавирус, вылечились 53751 житель области, умер 981 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 703340. За сутки выполнили 2139 тестов.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 86 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 19-ю заболевшими. Третье место поделили Карачевский район и Жуковский район, где выявили по 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Также 12 ковид-положительных прибавилось в Клентянском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 августа 2021 года:

— Брянск – 22084 (+86)

— Брянский район – 6175 (+19)

— Дятьковский район – 2649 (+7)

— Карачевский район – 2033 (+14)

— Клинцы – 1795 (+8)

— Стародубский район – 1590 (+1)

— Новозыбков – 1595

— Трубчевский район – 1531

— Навлинский район – 1519 (+8)

— Выгоничский район – 1341 (+5)

— Жуковский район – 1341 (+14)

— Унечский район – 1211

— Брасовский район – 1227

— Комаричский район – 1040 (+2)

— Почепский район –1031 (+1)

— Мглинский район –957 (+1)

— Климовский район – 917

— Погарский район – 878

— Фокино – 873 (+3)

— Клетнянский район – 883(+12)

— Дубровский район – 797 (+9)

— Сельцо –758 761 (+3)

— Суземский район – 682 (+1)

— Клинцовский район – 620 (+2)

— Суражский район – 571

— Злынковский район – 541

— Гордеевский район – 502

— Севский район – 426 (+3)

— Красногорский район – 421

— Жирятинский район – 207

— Рогнединский район – 154 (+1)

— Иногородние – 95

Мы составили карту распространения и статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 19 августа 2021 года