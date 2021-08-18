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Общество18 августа 2021 18:20

В Брянской области департамент здравоохранения возглавил Сергей Галаганов

До этого он руководил коронавирусным госпиталем в областной больнице
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области департамент здравоохранения возглавил врач-хирург Сергей Галаганов. Информация о назначении появилась на официальном сайте.

До этого Сергей Александрович руководил коронавирусным госпиталем на базе областной больницы в Брянске.

После того, как прошлый директор департамента, Андрей Бардуков, пошел на повышение на должность заместителя губернатора Брянской области, его обязанности исполнял Виталий Мосин. После назначения Сергея Галаганова, Виталий Валерьевич, как и раньше, является первым заместителем директора облздрава.

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