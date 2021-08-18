Мэрия Брянска: Маршрутки в Большое Полпино должны ходить до 23.30

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске городская администрация направила претензии частным перевозчикам, которые осуществляют рейсы в поселке Большое Полпино. Это маршрутки №59 и №99. Они должны ходить в поселок и обратно до 23.30. После семи часов вечера интервал движения машин - 20 минут.

Выяснилось, что перевозчики не соблюдают этот график. Накануне жительница Большого Полпина пожаловалась на отсутствие транспорта по вечерам. По словам горожанки, после 20.00 она не может уехать в поселок в течение всего лета.

- На маршрутах №8 и №16 работает муниципальный перевозчик, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Ежедневно автобусы выполняют 35 рейсов. Последний уходит в 18.50. Количество пассажиров, едущих в Большое Полпино в вечернее время небольшое. Поэтому целесообразно осуществлять перевозку не автобусами среднего класса, а маршрутками.

Если частники не устранят нарушения, чиновники обратятся в суд.

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