Брянские полицейские предотвратили кражу мотоциклов на 400 тысяч рублей

Полицейские изъяли мотоциклы и вернули их владельцу. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Брянские полицейские предотвратили кражу дорогостоящих мотоциклов. Правоохранители установили, что их украли из гаража жителя Трубчевского района. В помещение злоумышленник проник, повредив металлические ворота. Стоимость похищенного составила больше 400 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Автоинспекторы остановили грузовую газель. В ее кузове обнаружили мотоциклы «Хонда» и «Ямаха», которые перевозились без документов.

По подозрению в краже полицейские задержали 44-летнего жителя Стародубского района. Мужчина был неоднократно судим. В мае этого года он вышел из мест лишения свободы после отбывания очередного наказания.

Украденную мототехнику он планировал продать. Полицейские изъяли мотоциклы и вернули их владельцу.

- Подозреваемого обвиняют по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

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