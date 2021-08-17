Директор автотранспортного предприятия в Брянске: 98% водителей выполняют план

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Директор автотранспортного предприятия в Брянске рассказал, почему увольняются некоторые водители. Своими мыслями он поделился на расширенном совещании по работе общественного транспорта в Брянской городской администрации.

- Труд водителя очень тяжелый, далеко не каждый с ним справится, - сказал Александр Андросенко. - Каждый месяц к нам приходят новые люди. Есть стажеры, которые уходят, отработав всего несколько дней. Причины ухода разные, часто не устраивает рабочий график, ведь водитель уже в пять утра должен быть на рабочем месте.

Несмотря на "текучку", число водителей автобусов постоянно растет. С января по август 2021 года на предприятии стало трудться на 28 водителей больше. В рейсы выходят 398 человек.

По словам руководителя, в 2021 году средняя зарплата водителя автобуса составила 46 тысяч 751 рубль. В июле водители получили от 33 551 до 55 170 рублей.

Кстати, 98 процентов водителей выполняют плановые задания. 80 процентов работников не получают штрафы за перерасход топлива. А вот снять начисления зарплаты могут за нарушение правил дорожного движения, несоблюдение инструкций, культуры обслуживания, разговоры по мобильному во время движения или курение в кабине.

Для водителей автобусов пенсия досрочная - в 55 лет. Но многие остаются и дальше работать на предприятии.

Напомним, на невыносимые условия труда постоянно жалуются водители автобусов в социальных сетях. Но никакого коллективного обращения в инспекцию труда или прокуратуру они так и не составили.

А в автотранспортном предприятии продолжают набирать водителей. В конце года для Брянска купят еще порядка 30 автобусов большого класса.

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